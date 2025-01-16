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Жіноча збірна України визначилася з місцем проведення першого домашнього матчу в Лізі націй

Олексій Мурзак — 16 січня 2025, 16:56
Жіноча збірна України визначилася з місцем проведення першого домашнього матчу в Лізі націй
УАФ

Визначено місце проведення першого домашнього матчу національної жіночої збірної України в Лізі націй 2025 року.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Згідно з домовленістю між асоціаціями, матч 2-го туру Україна – Хорватія, що відбудеться 25 лютого, команди зіграють на Arena Kombëtare у Тирані (Албанія).

Там же пройде матч 1-го туру проти Албанії. Arena Kombëtare здатна прийняти на своїх трибунах близько 22 тисяч глядачів.

Час початку обох поєдинків буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, за підсумками жеребкування Ліги націй-2025 збірна України потрапила до групи 4 Ліги В. Окрім Хорватії та Албанії, у групі українок також команда Чехії.

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