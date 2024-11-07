Жіноча збірна України отримала суперників у Лізі націй-2025

У швейцарському Ньйоні сьогодні, 7 листопада, пройшло жеребкування другого розіграшу Ліги націй УЄФА серед жіночих збірних. Своїх суперників отримала і збірна України.

Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

"Синьо-жовті" виступатимуть у групі 4 дивізіону В.

Група 4: Чехія, Україна, Хорватія, Албанія.

Груповий етап визначить, які чотири команди з Ліги А пройдуть до фінального етапу (який тепер матиме вигляд двоматчевих протистоянь), а також хто підвищиться та понизиться в класі між лігами напередодні європейського відбору до чемпіонату світу серед жінок 2027 року в Бразилії.

Переможці груп ліг В та С перейдуть у наступному циклі до ліг А та В, останні команди ліг А, В та дві найгірші треті команди ліги В опустяться в ліги В та С відповідно. У плей-оф зіграють треті збірні Ліги А проти других Ліги В, дві найкращі треті команди Ліги В — проти двох найкращих команд Ліги С.

Нагадаємо, у межах відбору на Євро-2025 команда Володимира П'ятенка обіграла Туреччину. У наступному раунді Україна зіграє з Бельгією.