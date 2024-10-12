Україна залишилася на останній сходинці таблиці після перемоги над Грузією у Лізі націй

У п'ятницю, 11 жовтня, відбулося 8 матчів третього раунду Ліги націй УЄФА сезону-2024/2025.

Зокрема, у групі В1 збірна України перемогла команду Грузії. Голом відзначився Михайло Мудрик. В іншому матчі групи Чехія впевнено перемогла Албанію (2:0).

Після трьох турів Україна, попри першу перемогу, залишилася на останній сходинці турнірної таблиці, яку продовжує очолювати збірна Грузії. Албанія також має 3 бали, але йде вище за рахунок перемоги над підопічними Реброва в очній зустрічі.

Нагадаємо, підопічні Сергія Реброва не змогли обіграти команду Албанії в номінально домашньому матчі в Празі (1:2), а за три дні по тому, на цьому ж стадіоні, вже поступилися в гостьовій грі команді Чехії — 2:3.

У наступному турі Ліги націй збірна України прийматиме команду Чехії, а Грузія зіграє вдома проти Албанії. Обидва поєдинки відбудуться 14 жовтня.