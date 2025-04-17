Павар: Не ставимо собі жодних рамок у Лізі чемпіонів

Центральний захисник Інтера Бенжамен Павар прокоментував вихід команди у півфінал Ліги чемпіонів.

Француза цитує пресслужба УЄФА.

"Гол дуже мене порадував, але найбільше я щасливий за команду, яка пройшла серйозне випробування на оборону та досягла великої мети. Це було нелегко, але знали, що буде непросто. Ми виконали велику роботу.

Ми терпіли, стиснувши зуби. Знали, що успішна гра в обороні може стати запорукою успіху. Ми дуже добре виконали свою роботу. Ми не ставимо собі жодних рамок, якщо вже пройшли так далеко. Хочемо продовжувати. У нас чудова команда із чудовими тренерами, які успішно працюють з нами ось уже два роки", – заявив захисник.