Павар: За ПСЖ приємно спостерігати
Центральний захисник Інтера Бенжамен Павар поділився очікуваннями від фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ.
29-річного француза цитує La Gazzetta dello Sport.
"ПСЖ – чудова команда. Вони доводять це вже багато років, і, як на мене, зараз вони стали ще стабільнішими. Це згуртований колектив із чудовим тренером – одним із найкращих у світі. Команда грає добре, за ними приємно спостерігати. Але в суботу ми не будемо спостерігати – ми будемо грати.
У нас є досвідчені гравці, які звикли до подібних ситуацій. Багато хто прагне реваншу після того фіналу з Ман Сіті (в 2023 році, – прим.). Тодішня поразка стала для них уроком – вони стали сильнішими", – заявив Павар.
Фінал між Інтером і ПСЖ відбудеться у суботу, 31 травня в Мюнхені, початок матчу – о 22:00 за київським часом. У поточному сезоні на рахунку Павара 1 гол і 1 асист у 36 матчах за Інтер у всіх турнірах.