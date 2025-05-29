Павар: За ПСЖ приємно спостерігати

Центральний захисник Інтера Бенжамен Павар поділився очікуваннями від фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

29-річного француза цитує La Gazzetta dello Sport.

"ПСЖ – чудова команда. Вони доводять це вже багато років, і, як на мене, зараз вони стали ще стабільнішими. Це згуртований колектив із чудовим тренером – одним із найкращих у світі. Команда грає добре, за ними приємно спостерігати. Але в суботу ми не будемо спостерігати – ми будемо грати.

У нас є досвідчені гравці, які звикли до подібних ситуацій. Багато хто прагне реваншу після того фіналу з Ман Сіті (в 2023 році, – прим.). Тодішня поразка стала для них уроком – вони стали сильнішими", – заявив Павар.