Ямал: Я виконаю свою обіцянку і привезу трофей Ліги чемпіонів у Барселону

17-річний вінгер каталонської Барселони Ламін Ямал прокоментував виліт команди від Інтера у півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА. Він заявив, що виконає свою обіцянку та виграє цей трофей.

Про це гравець написав на своїй сторінці в Instagram.

"Ми віддали все, цього року це було неможливо, але ми повернемося, не сумнівайтеся. Ми не зупинимося, поки не залишимо цей клуб там, де він заслуговує бути, на вершині. Я виконаю свою обіцянку і привезу трофей в Барселону, ми не зупинимося, поки не отримаємо його. Але в неділю ще один фінал, і ми всі повинні бути разом. Віска Барса", – йдеться в пості.

Перша гра між Барселоною та Інтером завершилася з рахунком 3:3. У другій зустрічі основний час завершився з ідентичним рахунком. Тож все вирішив гол Давіде Фраттезі на старті овертаймів, Інтер здолав суперника 4:3. 17-річний Ямал став найкращим футболістом у зустрічі.

Другий фіналіст ЛЧ визначиться у протистоянні ПСЖ та Арсенала. Нагадаємо, матч-відповідь відбудеться у середу, 7 квітня, у Парижі. Початок – о 22:00 за київським часом. Перший поєдинок у Лондоні завершився перемогою чемпіонів Франції 1:0.

Вирішальний матч Ліги чемпіонів відбудеться 31 травня на стадіоні "Альянц Арена" у Мюнхені, Німеччина.