Відомо, хто прокоментує матч Шахтар – Баварія

10 грудня донецький Шахтар проведе останній матч основного етапу Ліги чемпіонів в цьому календарному році проти мюнхенської Баварії на стадіоні "Фелтінс-Арена" у німецькому Гельзенкірхені. Початок – о 22:00. Водночас Аталанта прийматиме мадридський Реал на "Стадіо Атлеті Адзуррі д'Італія".

Обидві гри покаже офіційний мовник єврокубків УЄФА медіасервіс MEGOGO за передплатами "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL".

Матч Шахтар – Баварія прокоментують Володимир Кобельков і Сергій Лук’яненко. За годину до стартового свистка розпочнеться передматчева студія, яка продовжиться у перерві та після гри. Ведучими будуть Олександра Кучеренко і Вадим Шевякін, а їхніми гостями – колишні гравці збірної України Олександр Головко і Сергій Нагорняк.

Трансляцію поєдинку можна буде знайти в підрозділі "Футбол" в розділі "Спорт" і на каналі "MEGOGO Футбол Перший". На медіасервісі також можна буде подивитися гру "гірників" з перекладом жестовою мовою від соціальної ініціативи MEGOGO "Дивись як чутно".

MEGOGO

Матч Аталанта – Реал коментуватимуть Віталій Волочай і Віталій Кравченко. О 21:40 розпочнеться студійне мовлення у форматі "візитівки". Трансляція буде доступна в підрозділі "Футбол" в розділі "Спорт" і на каналі "MEGOGO Футбол Другий".

Додамо, Аталанта з 11 очками перебуває на 5-й сходинці турнірної таблиці Ліги чемпіонів. В активі Баварії 9 пунктів, Реал набрав 6 балів, а Шахтар – 4.