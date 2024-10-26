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Компані став на захист Ноєра: Це наша спільна справа

Андрій Яросименко — 26 жовтня, 13:38
Компані став на захист Ноєра: Це наша спільна справа
Мануель Ноєр
Getty images

Головний тренер мюнхенської Баварії Венсан Компані став на захист воротаря команди Мануеля Ноєра після розгромної поразки від Барселони у третьому турі Ліги чемпіонів.

Його слова передає Bayern & Germany.

"Коли ми програємо, то робимо це всі разом. Це стосується не тільки Мануеля, а й усієї команди та тренерів. Це важливо. Це наша спільна справа. Якщо Ноєр змінить свою гру, то тільки для того, щоб стати ще кращим. Критика – це частина футболу", – сказав Компані.

Зазначимо, що на 38-річного голкіпера впав шквал критики після поразки від "блаугранас", де він пропустив 4 голи. У соцмережах писали, що вікового гравця потрібно замінювати.

Після трьох турів Ліги чемпіонів у Барселони 6 очок, а Баварія має в активі 3 бали. Каталонці розташувалися на 9 сходинці, а німці посідають 23 місце в турнірній таблиці ЛЧ.

Баварія Барселона Венсан Компані Мануель Ноєр Ліга чемпіонів-2024/25

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