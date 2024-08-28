Визначились усі учасники основного раунду Ліги чемпіонів

Завершились матчі-відповіді раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА, за підсумком яких був сформований список учасників основного раунду найпрестижнішого клубного турніру Європи.

Вперше в історії Ліги чемпіонів основний етап не буде складатися з груп. Його учасниками будуть 36 команд, серед яких чемпіон України — донецький Шахтар, що разом із ще 28 клубами напряму потрапив до цієї стадії.

Усі учасники Ліги чемпіонів

Кошик 1: Реал Мадрид (Іспанія), Манчестер Сіті (Англія), Баварія (Німеччина), ПСЖ (Франція), Ліверпуль (Англія), Інтер (Італія), Боруссія Дортмунд (Німеччина), РБ Лейпциг (Німеччина), Барселона (Іспанія)

Кошик 2: Баєр Леверкузен (Німеччина), Атлетіко Мадрид (Іспанія), Аталанта (Італія), Ювентус (Італія), Бенфіка (Португалія), Арсенал (Англія), Брюгге (Бельгія), Шахтар (Україна), Мілан (Італія)

Кошик 3: Феєнорд (Нідерланди), Спортінг (Португалія), ПСВ (Нідерланди), Динамо Загреб (Хорватія), РБ Зальцбург (Австрія), Лілль (Франція), Црвена Звезда (Сербія), Янг Бойз (Швейцарія), Селтік (Шотландія)

Кошик 4: Слован Братислава (Словаччина), Монако (Франція), Спарта Прага (Чехія), Астон Вілла (Англія), Болонья (Італія), Жирона (Іспанія), Штутгарт (Німеччина), Штурм Грац (Австрія), Брест (Франція)

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На жаль, серед семи команд, які здобули путівки до основного етапу шляхом кваліфікаційних раундів, немає київського Динамо, оскільки віцечемпіон України поступився австрійському Зальцбургу (0:2, 1:1) у фінальному раунді відбору.

Додамо, що за новим форматом Ліги чемпіонів кожна команда зіграє замість групового раунду 8 матчів із різними суперниками. Перший тур етапу ліги відбудеться 17-19 вересня, а восьмий, який стане завершальним, пройде незвично пізно — 29 січня 2025 року.

Жеребкування основного етапу Ліги чемпіонів відбудеться у четвер, 29 серпня. Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію даної події.