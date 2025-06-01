Тренер ПСЖ відсвяткував перемогу у Лізі чемпіонів в обіймах російської зірки ММА

Перемога ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів над міланським Інтером мала б залишити лише позитивні емоції, але тренер французького гранда Луїс Енріке несподівано опинився у центрі скандалу.

Одразу після фінального свистка коуч ПСЖ відзначив історичний тріумф у доволі неоднозначний спосіб – обіймами з російським ексбійцем UFC Хабібом Нурмагомедовим.

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Колишня зірка ММА несподівано став частиною футбольного свята в Мюнхені. Відео їхнього "теплого" спілкування моментально облетіли мережу.

Росіянин у ході розмови навіть намагався змусити Енріке вигукнути: "Хала Мадрид". Проте іспанець не став цього робити лише розсміявшись.

Нагадаємо, ПСЖ розгромив міланський Інтер (5:0) у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/25. На "Чемпіоні" також доступний відеоогляд матчу.

Зазначимо, що після фінального свистка фанати ПСЖ вивісили гігантський банер, на якому зображено, як Енріке святкує перемогу в Лізі чемпіонів разом зі своєю трагічно загиблою донькою Ханою.

У той же час на вулицях Парижа почалося пекло. У вогні опинились велосипеди, матраци, смітники. Фанати робили що хотіли, через що поліції довелося втрутитися і затримати понад 400 осіб.