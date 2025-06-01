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Відтворили святкування з донькою: фанати ПСЖ віддячили тренеру за требл символічним перформансом

Богдан Войченко — 1 червня 2025, 01:23
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Відтворили святкування з донькою: фанати ПСЖ віддячили тренеру за требл символічним перформансом

Після того, як ПСЖ знищив Інтер у фіналі Ліги чемпіонів та оформив історичний требл, фанати паризького клубу вирішили вшанувати головного творця цього успіху Луїса Енріке.

Під час святкування вболівальники вивісили гігантський банер, на якому зображено легендарний момент, як Енріке святкує перемогу в Лізі чемпіонів разом зі своєю донькою Ханою після тріумфу з Барселоною у 2015 році.

Проте цього разу інсталяція зроблена у кольорах ПСЖ. І це мало особливе значення.

Нагадаємо, у 2019 році Луїс Енріке втратив 9-річну доньку через онкологічне захворювання остеосаркому. Ця трагедія глибоко вплинула на тренера, який навіть пішов тимчасово із тренерства.

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Раніше повідомлялося, що іспанський спеціаліст прокоментував тріумф своєї команди у головного єврокубковому турнірі.

На "Чемпіоні" також доступний відеоогляд розгромної перемоги ПСЖ над Інтером у фіналі Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів ПСЖ Футбольні фанати Луїс Енріке