Відтворили святкування з донькою: фанати ПСЖ віддячили тренеру за требл символічним перформансом

Після того, як ПСЖ знищив Інтер у фіналі Ліги чемпіонів та оформив історичний требл, фанати паризького клубу вирішили вшанувати головного творця цього успіху – Луїса Енріке.

Під час святкування вболівальники вивісили гігантський банер, на якому зображено легендарний момент, як Енріке святкує перемогу в Лізі чемпіонів разом зі своєю донькою Ханою після тріумфу з Барселоною у 2015 році.

Проте цього разу інсталяція зроблена у кольорах ПСЖ. І це мало особливе значення.

Нагадаємо, у 2019 році Луїс Енріке втратив 9-річну доньку через онкологічне захворювання – остеосаркому. Ця трагедія глибоко вплинула на тренера, який навіть пішов тимчасово із тренерства.

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Раніше повідомлялося, що іспанський спеціаліст прокоментував тріумф своєї команди у головного єврокубковому турнірі.

На "Чемпіоні" також доступний відеоогляд розгромної перемоги ПСЖ над Інтером у фіналі Ліги чемпіонів.