Фонсека: Мілан заслужив перемогу над Реалом

Головний тренер Мілана Паулу Фонсека вважає, що його підопічні заслужили на перемогу над мадридським Реалом у 4 турі Ліги чемпіонів УЄФА (3:1).

Слова португальського фахівця після поєдинку ЛЧ передає сайт журналіста Альфредо Педулли.

"Я думаю, що ми перемогли, тому що гравці мали сміливість грати тут, нічого не боячись. Ми готувалися до гри, щоб отримати м'яч. У першому таймі ми зробили кілька дуже важливих речей. У другому таймі ми більше страждали, але ми зробили це разом. Ми заслужили цю перемогу не тільки завдяки трьом голам, але й тому, що грали якісно", – заявив Фонсека.

Раніше повідомлялося, що через незадовільні результати головного тренера Мілана можуть звільнити. Майбутнє Фонсеки мало визначитися після двох матчів Серії А та гри з Реалом у Лізі чемпіонів.

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Нагадаємо, що протягом останніх 10 днів мадридці зазнали розгромної поразки від Барселони в Ла Лізі. У суботу, 2 листопада, Реал мав зіграти з Валенсією, але гру перенесли через руйнівні наслідки шторму "Дана".