Попри три голи: Лунін став одним з найкращих гравців Реала в матчі ЛЧ проти Мілана

Український воротар мадридського Реала Андрій Лунін отримав одну з найвищих оцінок за матч 4 туру Ліги чемпіонів проти італійського Мілана (1:3).

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Гру українця оцінили в 7,6 бала. Він пропустив 3 м'ячі, проте на його рахунку 6 сейвів, 5 точних передач із 5 та 18 доторків до м'яча. Вищу оцінку мають лише Кіліан Мбаппе (8,1) та Вінісіус (7,8).

Нагадаємо, два тижні тому українець зіграв проти Барселони. У другому таймі Луніну довелося чотири рази діставати м’яч із сітки воріт – Ель Класіко завершилося розгромною поразкою "бланкос".

У суботу, 2 листопада, Реал мав зіграти з Валенсією, але гру перенесли через руйнівні наслідки шторму "Дана".