Він в поганій формі: тренер колишнього суперника Шахтаря пожартував про Мбаппе перед грою з Реалом

Головний тренер Бреста Ерік Руа перед грою з Реалом у Лізі чемпіонів жартома заявив, що його команді не варто переживати щодо Кіліана Мбаппе, який останнім часом багато забиває.

Слова 57-річного француза наводить Goal.

"Кіліан не в найкращій формі, все нормально. Я не знаю, чи є матч з Реалом, який припадає на правильний час, тому що у мене склалося враження, що вони у відмінній формі. Але в будь-якому випадку він припадає на час, коли ми трохи краще виступаємо в чемпіонаті.

Це матч, до якого буде дуже і дуже легко підготуватися, навіть якщо на техніко-тактичному рівні буде що проаналізувати і передати гравцям. Але щодо відданості, рішучості, ентузіазму, всього цього, я думаю, нам доведеться більше їх заспокоювати, ніж мотивувати", – сказав Руа.