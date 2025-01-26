Він в поганій формі: тренер колишнього суперника Шахтаря пожартував про Мбаппе перед грою з Реалом
Головний тренер Бреста Ерік Руа перед грою з Реалом у Лізі чемпіонів жартома заявив, що його команді не варто переживати щодо Кіліана Мбаппе, який останнім часом багато забиває.
Слова 57-річного француза наводить Goal.
"Кіліан не в найкращій формі, все нормально. Я не знаю, чи є матч з Реалом, який припадає на правильний час, тому що у мене склалося враження, що вони у відмінній формі. Але в будь-якому випадку він припадає на час, коли ми трохи краще виступаємо в чемпіонаті.
Це матч, до якого буде дуже і дуже легко підготуватися, навіть якщо на техніко-тактичному рівні буде що проаналізувати і передати гравцям. Але щодо відданості, рішучості, ентузіазму, всього цього, я думаю, нам доведеться більше їх заспокоювати, ніж мотивувати", – сказав Руа.
Вчорашній хеттрик Кіліана Мбаппе приніс Реалу перемогу над Вальядолідом (3:0) у межах Ла Ліги.
Поєдинок восьмого туру основного етапу Ліги чемпіонів між Реалом та Брестом відбудеться у середу, 29 січня. Стартовий свисток прозвучить о 22:00 за київським часом.
Нагадаємо, що у сьомому турі єврокубку французький клуб зазнав поразки від Шахтаря з рахунком 0:2.
Незважаючи на цю перемогу, донецький колектив має занадто мало шансів, щоб пробитися до плейоф Ліги чемпіонів.