Хеттрик Мбаппе приніс Реалу перемогу над Вальядолідом: відеоогляд матчу Ла Ліги

Вальядолід вдома розгромно програв Реалу в межах 21 туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/2025. Перемогу "вершковим" приніс зірковий нападник Кіліан Мбаппе, який оформив хеттрик у ворота суперника.

Огляд матчу

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

21 тур, 25 січня

Вальядолід – Реал 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 30 Мбаппе, 0:2 – 57 Мбаппе, 0:3 – 90+1 Мбаппе

Цей хеттрик став першим для француза в складі мадридського клубу. Також він став першим гравцем Реала, який забив три голи в матчі Ла Ліги на виїзді з часів Крішітану Роналду.

Загалом Кіліан Мбаппе забив уже свій 21 гол в усіх турнірах за "вершкових" цього сезону. Французький нападник наразі знаходиться на другій сходинці в списку бомбардирів Ла Ліги, поступаючись всього на один м'яч Роберту Левандовському.