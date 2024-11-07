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Артета: Ми домінували над однією з найкращих команд Європи

Олег Дідух — 7 листопада 2024, 15:40
Артета: Ми домінували над однією з найкращих команд Європи
Мікель Артета
Getty Images

Головний тренер Арсенала Мікель Артета поділився враженнями від матчу четвертого туру Ліги чемпіонів проти міланського Інтера (поразка 0:1).

Наставника "Канонірів" цитує пресслужба УЄФА.

"Я дуже пишаюся своїми гравцями, грою, в яку ми грали, і рівнем домінування, який у нас був. З тією кількістю ситуацій і моментів, які ми створили, ми повинні були забити щонайменше кілька голів, і це наша провина. Але те, як грала команда, той рівень енергії, якості, те, як ми входили у штрафну, як ми домінували над командою, яка є однією з найкращих в Європі - я дуже пишаюся гравцями", – заявив Артета.

Поразка він Інтера стала для Арсенала першою в поточному розіграші Ліги чемпіонів. Команда посідає 12 місце у турнірній таблиці з 7 очками в активі.

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