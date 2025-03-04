Визначилися коментатори мадридського дербі Реала та Атлетико в Лізі чемпіонів

4 березня Реал прийматиме в межах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів принципового суперника Атлетико. Стартовий свисток на "Сантьяго Бернабеу" пролунає о 22:00 за Києвом.

Дербі покаже офіційний мовник єврокубків УЄФА в Україні медіасервіс MEGOGO за передплатами "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL". Трансляція буде доступна на каналі "MEGOGO Футбол Перший", а також в підрозділі "Футбол" в розділі "Спорт".

Матч Реал – Атлетико прокоментують Володимир Кобельков і Сергій Лук’яненко. Трансляція буде обрамлена аналітичною студією у форматі "візитівки", вона розпочнеться о 21:35.

На медіасервісі також можна буде подивитися гру з перекладом жестовою мовою від соціальної ініціативи MEGOGO "Дивись як чутно".

Нагадаємо, "матрацники" напряму пройшли до 1/8 фіналу, посівши 5 місце на етапі єдиної ліги. Натомість "бланкос" вийшли у цю стадію через стикові матчі, двічі здолавши Манчестер Сіті.

Матч-відповідь між Реалом та Атлетико відбудеться 12 березня. Переможець цієї пари у чвертьфіналі зіграє проти сильнішого у протистоянні ПСВ та Арсеналу.