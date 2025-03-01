Реал Мадрид – Атлетико: де дивитися матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Реал Мадрид, за який виступає український воротар Андрій Лунін, прийматиме Атлетико в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/25.

Зустріч відбудеться у вівторок, 4 березня, на арені "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

"Матрацники" напряму пройшли у стадію 1/8 фіналу завдяки тому, що посіли 5 місце на етапі єдиної ліги. А ось королівський клуб вийшов у цю стадію через додатковий етап. Там мадридці впевнено здолали Манчестер Сіті.

Матч-відповідь між Реалом та Атлетиком відбудеться 13 березня. Зауважимо, що переможець цієї пари вийде на тріумфатора протистояння між ПСВ та Арсеналом.