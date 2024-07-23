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Шахтар, Полісся та Рух привітали Динамо з перемогою над Партизаном

Микола Дендак — 23 липня, 23:36
Шахтар, Полісся та Рух привітали Динамо з перемогою над Партизаном

Шахтар, Полісся та Рух привітали Динамо з перемогою над Партизаном у першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Відповідні коментарі з'явилися під дописом киян в Instagram.

"Туди їх! З перемогою", — пише Шахтар.
"Оце ви нам задали планочку. Браво", — додає Полісся.

"Туди їх! З перемогою, кияни", — йдеться у коментарі Руха.

Нагадаємо, напередодні сербський клуб значно підвищив градус протистояння після того, як поїхав на товариський турнір у країну-терористку. Раніше головний тренер Партизана Александар Станоєвич порівняв київське Динамо з московським.

Перед матчем головний тренер киян Олександр Шовковський повідомив, що Динамо відмовилося від всіх офіційних заходів, та сказав, що дії Партизана не є дружніми щодо України.

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