Шахтар, Полісся та Рух привітали Динамо з перемогою над Партизаном у першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Відповідні коментарі з'явилися під дописом киян в Instagram.

"Туди їх! З перемогою", — пише Шахтар.

"Оце ви нам задали планочку. Браво", — додає Полісся.

"Туди їх! З перемогою, кияни", — йдеться у коментарі Руха.

Нагадаємо, напередодні сербський клуб значно підвищив градус протистояння після того, як поїхав на товариський турнір у країну-терористку. Раніше головний тренер Партизана Александар Станоєвич порівняв київське Динамо з московським.

Перед матчем головний тренер киян Олександр Шовковський повідомив, що Динамо відмовилося від всіх офіційних заходів, та сказав, що дії Партизана не є дружніми щодо України.