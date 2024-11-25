Шахтар оголосив заявку на матч з ПСВ у Лізі чемпіонів

Донецький Шахтар назвав список гравців, які зможуть зіграти проти нідерландського ПСВ у 5 раунді основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Суттєвих змін у складі "гірників" не відбулося. У заявку увійшло 27 футболістів.

Зустріч відбудеться на стадіоні "Філіпс" в Ейндховені, Нідерланди. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом. Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі.

Після чотирьох ігор у ЛЧ "гірники" набрали 4 залікові пункти та знаходяться на 28 позиції турнірної таблиці. ПСВ має на одне очко більше за донеччан та розташувався на 24 сходинці.