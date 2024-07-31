Динамо перемогло Партизан та вийшло в наступний етап: результати 2 раунду кваліфікації ЛЧ
У середу, 31 липня відбулися матчі-відповіді 2 раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2024/25.
Зокрема, київське Динамо впевнено перемогло сербський Партизан на виїзді та пройшло у наступний етап, де підопічні Олександра Шовковського зустрінуться із шотландським Рейнджерсом.
РФС (Латвія) — Буде-Глімт (Норвегія) 1:3 (1:1)
Перший матч: 0:4
Голи: 1:0 - 14 Ікауньєкс, 1:1 - 40 Гауге, 1:2 - 82 Салтнес, 1:3 - 88 Гег
Мідтьюланн (Данія) — Санта Колома (Андорра) 1:0 (0:0)
Перший матч: 3:0
Гол: 1:0 - 72 Осоріо
Партизан (Сербія) — Динамо Київ (Україна) 0:2 (0:1)
Перший матч: 2:6
Голи: 0:1 - 17 Ярмоленко, 0:2 - 68 Ванат (пен.)
Маккабі Тель-Авів (Ізраїль) — Стяуа (Румунія) 0:1
Перший матч: 1:1
Гол: 0:1 - 90 Батен
Також сьогодні відбудеться ще кілька матчів 2 раунду кваліфікації ЛЧ:
- 21:30 Ягеллонія (Польща) — Паневежис (Литва)
- 21:45 Динамо Мінськ (Білорусь) — Лудогорець (Болгарія)
- 22:00 Борац Баня-Лука (Боснія і Герцеговина) — ПАОК (Греція)
Зазначимо, що донецький Шахтар розпочне виступи в Лізі чемпіонів-2024/25 з групового етапу.