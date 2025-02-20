Ми грали так, як хотіли: Анчелотті – про перемогу над Манчестер Сіті

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті підбив підсумки гри з Манчестер Сіті. "Бланкос" здобули впевнену домашню перемогу і вибили чемпіона Англії з Ліги чемпіонів.

Слова італійського фахівця цитує Marca.

"Ми зіграли дуже добре: досконала гра в обороні, атаці, за позиційного футболу, у перехідних фазах. Ми хотіли зіграти саме так, ми хотіли повторити все те, що нам вдалося в першому матчі. Команда діяла дуже компактно, як єдине ціле, і це дозволяє виявитися майстерності.

Не хочу говорити про окремих футболістів, кожен виявив себе. Менді добре зіграв, Рюдігер, Вальверде, який не був готовий на 100%. Усі були добрі. Коли команда працює належним чином, кожен виявляє себе.

Я скажу футболістам, що це був добрий матч. З цим суперником завжди важко, але ми досягли переваги у цих двох іграх", – сказав Анчелотті.