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Ми грали так, як хотіли: Анчелотті – про перемогу над Манчестер Сіті

Руслан Травкін — 20 лютого 2025, 05:17
Ми грали так, як хотіли: Анчелотті – про перемогу над Манчестер Сіті
Карло Анчелотті
ФК Реал

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті підбив підсумки гри з Манчестер Сіті. "Бланкос" здобули впевнену домашню перемогу і вибили чемпіона Англії з Ліги чемпіонів.

Слова італійського фахівця цитує Marca.

"Ми зіграли дуже добре: досконала гра в обороні, атаці, за позиційного футболу, у перехідних фазах. Ми хотіли зіграти саме так, ми хотіли повторити все те, що нам вдалося в першому матчі. Команда діяла дуже компактно, як єдине ціле, і це дозволяє виявитися майстерності.

Не хочу говорити про окремих футболістів, кожен виявив себе. Менді добре зіграв, Рюдігер, Вальверде, який не був готовий на 100%. Усі були добрі. Коли команда працює належним чином, кожен виявляє себе.

Я скажу футболістам, що це був добрий матч. З цим суперником завжди важко, але ми досягли переваги у цих двох іграх", – сказав Анчелотті.

Зазначимо, що Гвардіола вперше в тренерській кар'єрі не зміг вийти до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, суперником Реала стане Баєр або Атлетико. Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться вже в п'ятницю, 21 лютого, о 13:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн церемонії.

Зазначимо, що матчі 1/8 заплановані на 4-5 та 11-12 березня, чвертьфінали на 8-9 та 15-16 квітня, півфінали 29-30 квітня та 6-7 травня, а фінал має відбутися 31 травня в Мюнхені.

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