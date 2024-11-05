Реал і Мілан вийшли на матч ЛЧ у футболках з написом "Ми всі – Валенсія"

Мадридський Реал та італійський Мілан вийшли на очний матч 4 туру Ліги чемпіонів у футболках з написом, присвяченим трагічним наслідкам шторму "Дана".

На формі був напис "Ми всі – Валенсія". Внаслідок шторму, який вирував у Іспанії минулого тижня, загинуло понад 200 людей. Через це поєдинки Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій розпочнуться з хвилини мовчання.

Раніше стало відомо, що в Іспанії повторно перенесли п'ять кубкових матчів з футболу через наслідки шторму. Також у суботу, 2 листопада, Реал мав зіграти з Валенсією, але гру перенесли.