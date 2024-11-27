Погляд у минуле: Хто фаворит у матчі Ліги чемпіонів ПСВ – Шахтар

Вже сьогодні, 27 листопада, український Шахтар проведе 5-й матч у Лізі чемпіонів сезону-2024/25. Суперником "гірників" буде нідерландський ПСВ.

Зустріч відбудеться на стадіоні "Філіпс" в Ейндховені, Нідерланди. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом. Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі.

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Перед стартом гри наш сайт вирішив проаналізувати різні статистичні показники та визначити, у якої з команд більше шансів на перемогу в цьому матчі.

Факти і цифри про матч ПСВ – Шахтар

Зачаклований Янг Бойз

Українські команди вже не раз обпікалися у протистояннях з цим швейцарським колективом. Згадати лише два сезони поспіль, коли спершу Шахтар, а потім і Динамо вилітали від Янг Бойз із кваліфікації Ліги чемпіонів.

Проте потім Динамо грало ще раз проти цього клубу. І можна помітити цікаву закономірність. Після перемоги над Янг Бойз у наступному матчі єврокубків на український колектив обов'язково очікує поразка.

Домашній ПСВ і гостьовий Шахтар

Загалом в Лізі чемпіонів Шахтар 61 матч зіграв на виїзді. І більше половини всіх матчів (35) "гірники" програли (57,3%). 10 поєдинків завершилися внічию і лише 16 разів гранд УПЛ перемагав (26,2%).

І це накладається на статистику ПСВ у домашніх матчах. Нідерландський клуб за 63 матчі 29 разів здобув перемогу (46%), 14 разів зіграв внічию. Ще 20 ігор були невдалими для ПСВ (31,7%).

Нідерландські клуби – криптоніт Шахтаря

За всю історію "гірники" зіграли 8 разів проти клубів із Нідерландів. В українського колективу лише 2 перемоги (обидві проти Феєнорда) та 5 поразок. Також одного разу була зафіксована нічия. В цих поєдинках Шахтар забив 10 голів, проте пропустив удвічі більше – 20.

Українські клуби проти ПСВ

ПСВ змагався з українськими командами 14 разів. Він здобув 5 перемог, 6 разів програв, ще 3 гри завершилися внічию. У середньому клуб забивав 1 гол за матч. Показники дещо кращі, ніж у "гірників".

Середа – прокляття Шахтаря і ПСВ

Гра ПСВ – Шахтар відбудеться у середу. В цей день у Лізі чемпіонів гірники провели 62 матчі. І рівно половина з них завершилася поразкою "гірників".

Проте те ж саме можна сказати і про ПСВ. Нідерландський гранд зіграв 71 матч у середу, і програв 35 (49,3%). Відсоток перемог у ПСВ 24 (33,8%), в той час, як в Шахтаря – 18 (29%). Цифри дуже схожі. І якщо попередній аргумент був більше на користь "гірників", то тут вже виграє ПСВ.

ПСВ, Шахтар, і п'ятий тур ЛЧ

У 5 турі Ліги чемпіонів Шахтар зіграв 18 разів. Очікувати на нічию в цій грі точно не варто, адже з "гірниками" таке ставалося лише двічі. А ось поразок та нічиїх порівну: по 8. Загалом 31 забито, 29 пропущено, тобто в середньому 3+ голи в матчі.

Що ж стосується ПСВ, то у них голів у середньому 2,2 за гру. За 17 матчів команда зазнала 7 поразок, 5 перемог, 5 нічиїх. Тож варто очікувати на результативний матч.

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Проблема в тому, що більшість аргументів вказує на перемогу ПСВ. Та і без історії, про це кажуть коефіцієнти букмекерів, результати в ЛЧ та у внутрішньому чемпіонаті.

Але треба пам'ятати, що минуле жодним чином не впливає на теперішнє, адже кожна гра – особлива. Так, наразі майже все вказує на статус фаворита в ПСВ. Але це не заважає вболівати за Шахтар та вірити в нього.