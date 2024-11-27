Шахтар у Лізі чемпіонів: обіграти ПСВ та зробити великий крок у плейоф

У середу, 27 листопада, донецький Шахтар проведе матч 5-го туру Ліги чемпіонів УЄФА. "Гірників" чекає виїзна гра проти нідерландського ПСВ з Ейндховена.

У цій грі зійдуться команди, які посідають 24-те (ПСВ) і 28-ме (Шахтар) місця в таблиці основного етапу ЛЧ. А виходячи з того, що саме 24 команди виходять до плейоф, 8 – до 1/8 фіналу, а ще 16, 9-24, – до 1/16 фіналу, гра в Ейндховені буде надзвичайно важливою з погляду боротьби за потрапляння до весняної частини єврокубка.

Турнірні розклади

Виграти у ПСВ буде вкрай важко, але дуже важливо для "гірників", виходячи з поточної ситуації в таблиці. Та й на тлі інших суперників, які дісталися команді Пушича на основному етапі турніру ПСВ, явно не виглядає топ-командою. Нагадаємо, що окрім німецьких грандів Баварії та Боруссії, команда Марино Пушича також зіграє ще з відвертим середняком в особі французького Бреста. Раніше донеччани протистояли італійським Болоньї та Аталанті, англійському Арсеналу та швейцарському Янг Бойзу.

У перших чотирьох турах команда набрала 4 очки, зумівши зіграти внічию з Болоньєю та обіграти Янг Бойз у номінально домашньому матчі у Гельзенкірхені. Перемога над Янг Бойз була однією з обов'язкових умов для Шахтаря, щоб вийти у плейоф. Такою самою умовою є перемога над Брестом. Але й у матчі із ПСВ "гірникам" потрібно набирати очки. До того ж як показав хід турніру, на поле вийдуть суперники, які перебувають у приблизно рівних турнірних умовах.

Якщо у Шахтаря 4 очки (1 перемога, 1 нічия та 2 поразки), то у ПСВ лише на 1 бал більше – 5 (1 перемога, 2 нічиї та 1 поразка). Звичайно, тут не можна не згадати матчу першого туру, де "гірники" не реалізували пенальті у грі з Болонею. У цьому випадку саме українська команда зараз перебувала б вище у турнірній таблиці та у статусі фаворита. Але, в таблиці немає умовних способів, а турнірна ситуація така, яка є. Проте повторимося, що суперники знаходяться приблизно в однаковому положенні.

Гранди нідерландського футболу з Ейндховена

ПСВ увійшов нинішнього сезону в ранзі чинних чемпіонів Ередивізі (25-й титул в історії клубу). Також на рахунку команди 11 титулів володаря Кубка Нідерландів та 14 – Суперкубка країни. Щоправда, рекордсменом команда не є. У цьому плані команда поступається Аяксу з Амстердама (36 титулів чемпіона Нідерландів), але разом з Аяксом і Феєноордом (16 титулів чемпіона) входить до списку до грандів нідерландського футболу.

Розпочавши нинішній сезон у статусі чинного чемпіона, команда продовжує домінувати в Ередивізі. Новий чемпіонат ПСВ розпочав із серії з 10 перемог поспіль. А в 11-му турі програв одному з головних суперників –Аяксу (2:3), але лише для того, щоб потім розпочати нову серію. В останніх двох матчах були обіграні Бреда та Гронінген. Зараз у команди з Ейндховена 36 балів і вона впевнено лідирує у турнірній таблиці Ередівізі, випереджаючи Утрехт (31) на 5 балів, Аякс (29) на 7, та Феєноорд (28) – на 8 пунктів.

Але по-справжньому крута серія у команди була у сезоні 2023/24. ПСВ зупинився лише за крок від абсолютного рекорду, зігравши внічию з Утрехтом - 1:1. А раніше команда виграла перші 17 матчів чемпіонату. Рекордом Ередивізі було б 18 перемог у 18 матчах із самого старту. Такого ще ніхто не досягав, але знову не вийшло. При цьому спочатку рекорд поставив сам же ПСВ – майже 40 років тому: у сезоні-1987/88 команда під керівництвом Гуса Хіддінка також виграла 17 перших матчів, а потім оступилася у грі з Твенте.

Натомість у нинішній Лізі чемпіонів справи у команди йдуть не так добре. Щоправда, і суперники команди топ-рівня. У першому турі ПСВ програв Ювентусу (1:3), а потім зміг відстояти нічию в іграх зі Спортингом та ПСЖ (в обох випадках – 1:1) і лише у 4-му турі здобув першу перемогу – над Жироною (4:0), яка грала без травмованого Віктора Циганкова у складі.

Зміцнили склад

У літнє міжсезоння керівництво клубу суттєво зміцнило склад, витративши на це трохи більше ніж 30 млн. євро. По-перше, команда викупила у Баварії хавбека Маліка Тільмана, який сезон 2023/24 провів у Ейндховені на правах оренди. На це пішла третина видатків. Ще майже два десятки мільйонів ПСВ витратив на молодих – центрбеків Фламінго (9 млн) та Нагало (7 млн) та вінгера Дріуха (3,5 млн).

А ось захисники Дест і Карсдорп, а також вінгер Перішич не коштували команді жодного цента. Сержіньо Дест перейшов із Барселони на правах вільного агента (каталонці отримають відсоток від суми наступного перепродажу гравця), Рік Карсдорп залишив Рому після дострокового розірвання трудового договору, а Іван Перишич так само як і Дест перейшов у ПСВ після розлучення з Хайдуком на правах вільного агента.

Значення тренера

Також, безперечно, привертає увагу персона тренера команда з Ейндховена Петера Боша. Саме з його приходом влітку 2023 ПСВ став громити всіх в Ередивізі. Команді не було рівних минулого сезону 2023/24, коли вона достроково виграла чемпіонство, а вже в нинішньому сезоні 2024/25 продовжує перемагати і домінувати в Ередивізі.

61-річний фахівець родом з Апелдорна раніше тренував і Аякс, і Феєноорд, і низку інших нідерландських клубів. Також він працював з Маккабі (Тель-Авів), Боруссією (Дортмунд) та Байєр-04 (Леверкузен). А останнім його місцем роботи був Олімпік Ліон. До речі, як гравець він грав за збірну Нідерландів на Євро-1992 під керівництвом самого Рінуса Міхелса.

У колекції тренерських успіхів Боса є фінал Ліги Європи з Аяксом, який програв Манчестер Юнайтед під керівництвом Жозе Моурінью. А потім ... У Боруссії у Боса явно не склалося. У Байєрі він спочатку підняв команду з 10-го місця на 4-те у підсумковій таблиці Бундесліги (вивів команду до Ліги чемпіонів), наступний сезон він завершив на 5-му місці, але третій сезон у Леверкузені навіть не допрацював до кінця. Не склалося в нього і проблемному Ліоні.

Новий сплеск у кар'єрі Боса стався у ПСВ. Він прийшов на зміну ван Ністелрою і одразу почав виправдовувати довіру. У першому офіційному матчі ПСВ виграв під його керівництвом Суперкубок Нідерландів, потім та сама серія з 17 перемог поспіль, повна домінанта в Ередивізі, яка, до речі, триває вже другий сезон поспіль.

Серія Шахтаря

Також у добрій формі зараз знаходиться і донецький Шахтар. Чемпіони України у першому матчі після міжнародної паузи – на ігри національних збірних, розгромили Інгулець – 6:0. При цьому тільки Егіналду відзначився дублем, а решта чотирьох голів забили різні чотири гравці команди: Бондаренко, Франьич, Кевін і Зубков. Що говорить, що небезпека в атаці може походити від будь-якого гравця "гірників".

Ця перемога стала п'ятою поспіль для команди та третьою у Прем'єр-лізі. Також було здобуто перемоги у Кубку України (над Зорею, 1:0) та Лізі чемпіонів (над Янг Бойз, 2:1). І серія показує, що Шахтар зараз перебуває у відмінному психологічному стані і готовий показати в Ейндховені свої найкращі якості.

Шахтар, як і раніше, посідає 3 місце в турнірній таблиці УПЛ, але набрав пристойний хід і, у будь-якому випадку, становить небезпеку для київського Динамо. Нехай розрив у таблиці і становить дуже солідні 6 балів.

Після дуже бляклого та натужного старту сезону команда Пушича нарешті намацала свою гру і зараз справно набирає очки, клацаючи суперників як горішки. І буде досить цікаво побачити, що являє собою нинішній Шахтар на тлі сильного ПСВ, який у нинішній ЛЧ відбирає очки у грандів європейського футболу.

Букмекери – за ПСВ

Аналітики букмекерських контор бачать у цій грі явного фаворита в особі господарів поля. В українських букмекерів ПСВ можна поставити з розрахунку 1,44 до 1, на нічию - 5,20, а на перемогу "гірників" - 7 до 1.

У провідних світових букмекерських конторах середня ставка на перемогу команди з Ейндховена складає 1,42, на нічию – 4,94, а на успіх донеччан – 7,30.

Де дивитись?

Прямий ефір матчу в Україні буде доступний на каналі "Megogo Футбол 1", який входить до пакета "Максимальний" відеосервісу MEGOGO. За годину до гри та одразу після закінчення зустрічі відбудеться традиційна аналітична студія за участю журналістів та запрошених експертів.

Матч ПСВ – Шахтар розпочнеться о 22.00 за київським часом.