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Поступається лише Мессі: Мбаппе забив ювілейний гол в ЛЧ та увійшов у історію

Микола Дендак — 10 грудня 2024, 22:29
Поступається лише Мессі: Мбаппе забив ювілейний гол в ЛЧ та увійшов у історію
Кіліан Мбаппе

Зірковий нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе став другим наймолодшим гравцем в історії Ліги чемпіонів, якому вдалося забити 50 м'ячів (25 років і 356 днів).

Про це повідомляє Opta Jose.

Він відзначився ювілейним голом у грі 6 туру ЛЧ сезону-2024/25 проти Аталанти на 10 хвилині. Для цього досягнення йому знадобилося зіграти 79 матчів.

Єдиним гравцем, якому також це вдалося у більш молодому віці був Ліонель Мессі у 2012 році (24 роки та 284 дні).

Нагадаємо, що французький форвард приєднався до Реала з ПСЖ влітку 2024-го на правах вільного агента.

До цієї гри проти Аталанти на рахунку Кіліана було 11 голів та два асисти у 21 зіграному матчі.

Напередодні Реал сенсаційно поступився Атлетику з Більбао в Ла Лізі (1:2), а сам Мбаппе не реалізував пенальті.

Аталанта Ліга чемпіонів Ліонель Мессі Реал Мадрид Кіліан Мбаппе Ліга чемпіонів-2024/25

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