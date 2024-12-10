Поступається лише Мессі: Мбаппе забив ювілейний гол в ЛЧ та увійшов у історію
Зірковий нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе став другим наймолодшим гравцем в історії Ліги чемпіонів, якому вдалося забити 50 м'ячів (25 років і 356 днів).
Про це повідомляє Opta Jose.
Він відзначився ювілейним голом у грі 6 туру ЛЧ сезону-2024/25 проти Аталанти на 10 хвилині. Для цього досягнення йому знадобилося зіграти 79 матчів.
Єдиним гравцем, якому також це вдалося у більш молодому віці був Ліонель Мессі у 2012 році (24 роки та 284 дні).
Нагадаємо, що французький форвард приєднався до Реала з ПСЖ влітку 2024-го на правах вільного агента.
До цієї гри проти Аталанти на рахунку Кіліана було 11 голів та два асисти у 21 зіграному матчі.
Напередодні Реал сенсаційно поступився Атлетику з Більбао в Ла Лізі (1:2), а сам Мбаппе не реалізував пенальті.