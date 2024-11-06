Лунін прокоментував поразку Реала від Мілана

Голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін прокоментував поразку своєї команди з рахунком 1:3 від Мілана у четвертому турі Ліги чемпіонів.

Воротаря збірної України цитує пресслужба УЄФА.

"Я не можу пояснити дві наші останні поразки (від Барселони і Мілана, – прим.). Треба відволіктися і провести ретельний аналіз, після чого миттєво відреагувати належним чином. У футболі, на жаль, бувають такі неприємні моменти, важкі серії результатів. Це Реал, і ми повинні завжди перемагати, ніхто не приймає виправдань", – заявив голкіпер.

Нагадаємо, для Реала поразка від Мілана стала другою поспіль. 26 жовтня мадридці програли Барселоні 0:4, їхній матч проти Валенсії (2 листопада) був перенесений через стихійне лихо.

Нагадаємо, Лунін став одним із найкращих гравців матчу проти Мілана.