Відомо, хто прокоментує матч Шахтар – Янг Бойз

6 листопада Шахтар проведе номінально домашній матч 4 туру основного етапу Ліги чемпіонів проти швейцарського Янг Бойз у німецькому Гельзенкірхені. Гра розпочнеться о 19:45 за Києвом.

Поєдинок за участю "гірників" покаже медіасервіс MEGOGO – офіційний мовник єврокубків УЄФА – за передплатами "Спорт", "Максимальна" та "Максимальна + благодійність".

Матч Шахтар – Янг Бойз прокоментують Владислав Шалота та Сергій Лук'яненко. О 18:55 розпочнеться аналітична студія MEGOGO, вона продовжиться у перерві та після фінального свистка. Ведучими будуть Олександра Кучеренко і Вадим Шевякін, а їхніми гостями – колишні гравці збірної України Едуард Цихмейструк та Олександр Головко.

Того ж дня, о 22:00, на арені Джузеппе Меацца відбудеться матч Інтер – Арсенал. Коментаторами цієї гри будуть Володимир Звєров і Гліб Скрипченко. О 21:40 розпочнеться студійне мовлення у форматі "візитівки".

Трансляції обох протистоянь на MEGOGO можна знайти в підрозділі "Футбол" в розділі "Спорт", а також на каналі "MEGOGO Футбол Перший". На медіасервісі також можна буде подивитися гру "гірників" з перекладом жестовою мовою від соціальної ініціативи MEGOGO "Дивись як чутно".

Нагадаємо, наразі Шахтар набрав лише 1 бал в основному етапі Ліги чемпіонів, розписавши нічию з Болоньєю (0:0). Янг Бойз програв усі три стартові поєдинки проти Астон Вілли (0:3), Барселони (0:5) та Інтера (0:1). "Нерадзуррі" та "каноніри" здобули по 7 очок.