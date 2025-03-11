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Луїс Енріке назвав цілі ПСЖ на матч-відповідь із Ліверпулем

Руслан Травкін — 11 березня 2025, 09:52
Луїс Енріке назвав цілі ПСЖ на матч-відповідь із Ліверпулем
Луїс Енріке
FC PSG

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке назвав цілі команди перед матчем із Ліверпулем у межах в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Його слова цитує клубна пресслужба парижан.

"Ми провели аналіз першого матчу наступного дня після гри. Ми готуємося до цього матчу так само, як і до інших. Ми знову станемо свідками матчу двох топкоманд Європи, двох команд з різними стилями гри. У нас є лише одна мета: вийти на поле і зробити все можливе, щоб змінити тенденцію.

Ми знаємо, що обставини будуть відрізнятися від першого матчу, де нас штовхав наш стадіон у кожній атаці. Але я все ще оптимістично дивлюся на можливості моєї команди.

Ми повинні разом атакувати, разом захищатися і володіти м’ячем, щоб бути небезпечним. Я не хочу робити прогнози, але ми приїхали перемагати", – сказав Енріке.

Нагадаємо, Ліверпуль у Парижі здобув мінімальну перемогу, хоча гра проходила повністю під контролем ПСЖ.

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