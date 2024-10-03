Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол Ліга чемпіонів

Трубін отримав низьку оцінку за кліншит проти Атлетико у матчі 2 туру Ліги чемпіонів

Руслан Травкін — 3 жовтня, 01:47
Трубін отримав низьку оцінку за кліншит проти Атлетико у матчі 2 туру Ліги чемпіонів
Анатолій Трубін
Getty images

Український воротар Бенфіки Анатолій Трубін став одним із найгірших гравців свого клубу у матчі 2 туру Ліги чемпіонів проти Атлетико.

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Команда українця здобула впевнений тріумф, а дії Анатолія були оцінені у 6,9. Серед гравців стартового складу "орлів" менше отримав лише грецький нападник Вангеліс Павлідіс – 6,7.

На рахунку Трубіна жодного сейву, 36 дотиків до м'яча і 22 точні передачі з 27. Варто зазначити, що Ян Облак, який пропустив 4 голи, отримав оцінку 7,4.

Бенфіка за два матчі ЛЧ набрала 6 очок і посідає третє місце у турнірній таблиці.

Атлетико Бенфіка Анатолій Трубін Ліга чемпіонів-2024/25 SofaScore

Анатолій Трубін

Трубін – у старті Бенфіки на матч 2 туру Ліги чемпіонів проти Атлетико
Фіаско Довбика, Циганков повертається на екстрависокий рівень, Мудрик знову розчаровує. Як там наші зіграли
Незабутній день на все життя: Трубін подарував теплі обійми палкому вболівальнику Бенфіки
Жахливі наслідки для Малиновського, шалені здобутки Довбика. Як там наші зіграли
Бенфіка з Трубіним розгромила Боавішту в 6 турі чемпіонату Португалії

Останні новини