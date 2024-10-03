Трубін отримав низьку оцінку за кліншит проти Атлетико у матчі 2 туру Ліги чемпіонів

Український воротар Бенфіки Анатолій Трубін став одним із найгірших гравців свого клубу у матчі 2 туру Ліги чемпіонів проти Атлетико.

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Команда українця здобула впевнений тріумф, а дії Анатолія були оцінені у 6,9. Серед гравців стартового складу "орлів" менше отримав лише грецький нападник Вангеліс Павлідіс – 6,7.

На рахунку Трубіна жодного сейву, 36 дотиків до м'яча і 22 точні передачі з 27. Варто зазначити, що Ян Облак, який пропустив 4 голи, отримав оцінку 7,4.

Бенфіка за два матчі ЛЧ набрала 6 очок і посідає третє місце у турнірній таблиці.