Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол Ліга чемпіонів

Судаков та Трубін вийдуть у старті Бенфіки на матч проти Реала в Лізі чемпіонів, Лунін – в запасі

Микола Дендак — 28 січня 2026, 21:05
Судаков та Трубін вийдуть у старті Бенфіки на матч проти Реала в Лізі чемпіонів, Лунін – в запасі
Георгій Судаков та Анатолій Трубін
Бенфіка

Головні тренери португальської Бенфіки та мадридського Реала визначилися зі стартовими складами на матч останнього 8-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА.

Так, українські футболісти Бенфіки Георгій Судаков та Анатолій Трубін вийдуть у стартовому складі, а ось воротар "вершкових" Андрій Лунін очікувано опинився у запасі.

Поєдинок Бенфіка – Реал розпочнеться о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція зустрічі буде доступна на ОТТ-платформі MEGOGO.

ФК Бенфіка

Нагадаємо, також сьогодні Олімпіакос Романа Яремчука завітає в гості до Аякса, сенсаційний Карабах з Олегом Кащуком продовжить свою лігочемпіонівську казку в грі з Ліверпулем, а ПСЖ Іллі Забарного прийматиме Ньюкасл на власному полі.

Бенфіка Ліга чемпіонів Реал Мадрид

Бенфіка

Ухвалював неправильні рішення: Судаков отримав порцію критики після розгромної перемоги Бенфіки
Бенфіка упевнено перемогла Ештрелу Амадору: відомі оцінки Судакова та Трубіна
Це частина шляху, – Трубін про п'яту поразку Бенфіки у Лізі чемпіонів
Попри поразку: Трубін та Судаков були визнані одними з найкращих у матчі проти Ювентуса у Лізі чемпіонів
Ювентус – Бенфіка 2:0. Як "стара синьйора" приборкала "орлів" Моурінью

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік