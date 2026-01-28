Судаков та Трубін вийдуть у старті Бенфіки на матч проти Реала в Лізі чемпіонів, Лунін – в запасі

Головні тренери португальської Бенфіки та мадридського Реала визначилися зі стартовими складами на матч останнього 8-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА.

Так, українські футболісти Бенфіки Георгій Судаков та Анатолій Трубін вийдуть у стартовому складі, а ось воротар "вершкових" Андрій Лунін очікувано опинився у запасі.

Поєдинок Бенфіка – Реал розпочнеться о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція зустрічі буде доступна на ОТТ-платформі MEGOGO.

ФК Бенфіка

Нагадаємо, також сьогодні Олімпіакос Романа Яремчука завітає в гості до Аякса, сенсаційний Карабах з Олегом Кащуком продовжить свою лігочемпіонівську казку в грі з Ліверпулем, а ПСЖ Іллі Забарного прийматиме Ньюкасл на власному полі.