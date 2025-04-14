Мюллер: Перемога над Інтером не буде дивом
Томас Мюллер
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Атакувальний хавбек Баварії Томас Мюллер не вважає, що прохід у півфінал Ліги чемпіонів у протистоянні з Інтером можна буде назвати дивом.
35-річного німецького ветерана цитує SempreInter.
"Я бачу команду, здатну вийти в наступний раунд Ліги чемпіонів. Перемога в один або два м'ячі на виїзді над Інтером не буде дивом. Це означатиме, що Баварія просто виконала свою роботу.
Але для цього нам потрібно буде зіграти хороший матч. Такий, який би дозволив нам бути попереду після 90 хвилин гри. Перемога з мінімальним рахунком переведе матч у овертайм", – заявив Мюллер.
Нагадаємо, минулого тижня перший матч у Мюнхені завершився виїзною перемогою Інтера 2:1. Матч-відповідь у Мілані відбудеться цієї середи, 16 квітня.