Рібері: Інтер може розраховувати на перемогу в Лізі чемпіонів

Легенда Баварії Франк Рібері напередодні протистояння мюнхенців у чвертьфіналі Ліги чемпіонів проти Інтера назвав міланський клуб одним із претендентів на титул.

Француза цитує La Gazzetta dello Sport.

"Це буде чудовий матч, тому що це два великі клуби, хоча, на жаль, у Баварії багато травмованих. У таких іграх потрібно викладатися на всі 100%, як фізично, так і ментально.

Баварія завжди залишається Баварією, але Інтер знаходиться на тому ж рівні злагодженості та організації – вони дійсно можуть розраховувати на перемогу у цьому турнірі. Сімоне Індзагі побудував прекрасну машину, його команди мають чітку ідентичність", – заявив Рібері.