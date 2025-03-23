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Мені могли ампутувати ногу, – Рібері розповів про жахливі наслідки однієї з травм

Володимир Максименко — 23 березня 2025, 07:16
Мені могли ампутувати ногу, – Рібері розповів про жахливі наслідки однієї з травм
Франк Рібері
Бундесліга

Легенда мюнхенської Баварії Франк Рібері зізнався, що після однієї з травм йому могли ампутувати ногу через лікарську помилку.

Слова футболіста наводить ESPN.

"Моє коліно дуже боліло і я все не міг нормально тренуватись. Тоді я зробив операцію в Австрії.

Вони вставили мені пластину, а через п'ять місяців у мене розпочалась сильна інфекція.
Звісно, мені видалили металеву пластину, але процес вже розпочався. У мене в нозі утворилась дірка, мені могли просто її ампутувати.

Тоді я дуже злякався. Мене заразили стафілококом. Я 12 днів провів у лікарні, перш ніж мене виписали", – розповів Рібері.

За свою кар'єру вінгер виступав у складі Баварії, Галатасараю, Марселя, Фіорентини та Салернітани.

На клубному рівні Рібері зміг виграти усі можливі трофеї, а зі збірною Францією футболіст ставав срібним призером чемпіонату світу 2006 року.

Раніше Франк потрапив до рейтингу найбільш недооцінених футболістів світу.

Баварія травма Франк Рібері

Франк Рібері

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