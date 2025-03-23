Мені могли ампутувати ногу, – Рібері розповів про жахливі наслідки однієї з травм
Легенда мюнхенської Баварії Франк Рібері зізнався, що після однієї з травм йому могли ампутувати ногу через лікарську помилку.
Слова футболіста наводить ESPN.
"Моє коліно дуже боліло і я все не міг нормально тренуватись. Тоді я зробив операцію в Австрії.
Вони вставили мені пластину, а через п'ять місяців у мене розпочалась сильна інфекція.
Звісно, мені видалили металеву пластину, але процес вже розпочався. У мене в нозі утворилась дірка, мені могли просто її ампутувати.
Тоді я дуже злякався. Мене заразили стафілококом. Я 12 днів провів у лікарні, перш ніж мене виписали", – розповів Рібері.
За свою кар'єру вінгер виступав у складі Баварії, Галатасараю, Марселя, Фіорентини та Салернітани.
На клубному рівні Рібері зміг виграти усі можливі трофеї, а зі збірною Францією футболіст ставав срібним призером чемпіонату світу 2006 року.
Раніше Франк потрапив до рейтингу найбільш недооцінених футболістів світу.