Мені могли ампутувати ногу, – Рібері розповів про жахливі наслідки однієї з травм

Легенда мюнхенської Баварії Франк Рібері зізнався, що після однієї з травм йому могли ампутувати ногу через лікарську помилку.

Слова футболіста наводить ESPN.

"Моє коліно дуже боліло і я все не міг нормально тренуватись. Тоді я зробив операцію в Австрії.

Вони вставили мені пластину, а через п'ять місяців у мене розпочалась сильна інфекція.

Звісно, мені видалили металеву пластину, але процес вже розпочався. У мене в нозі утворилась дірка, мені могли просто її ампутувати.

Тоді я дуже злякався. Мене заразили стафілококом. Я 12 днів провів у лікарні, перш ніж мене виписали", – розповів Рібері.