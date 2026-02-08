Зірковий Франк Рібері згадується у "файлах Епштейна"

Колишній футболіст збірної Франції Франк Рібері фігурує в так званих "файлах Епштейна".

Про це стало відомо після оприлюднення документів на сайті Міністрства юстиції США.

Ім'я зіркового футболіста згадується в кількох фрагментах. В одному матеріалі містяться свідчення жінки, яка стверджує, що Рібері нібито намагався застосувати до неї фізичну силу та поводився агресивно. Інцидент трапився біля її будинку, після чого на місце прибули поліцейські, які відвели спортсмена через його поведінку.

В іншому фрагменті француженка повідомила, що Франк та його адвокат Сільвен Корм'є підбирали неповнолітніх дівчат, а сам Рібері був занурений у "світ проституції". Крім того, у документах міститься твердження, що Корм'є застосував силу до заявниці на прохання футболіста.

Зазначимо, що усі твердження подаються як заяви потерпілої, зафіксовані в матеріалах справи.

Нагадаємо, що Джеффрі Епштейн був відомим американський фінансистом, якого визнали винним у сексуальній експлуатації неповнолітніх та торгівлі людьми. У 2019 році злочинець помер у в'язниці. За офіційною версією, причиною смерті стало самогубство.

У частині "файлів Епштейну" згадується ім'я президента США Дональда Трампа. Відомий американський боксер Раян Гарсія відмовився від підтримки політика через оприлюднені документи.