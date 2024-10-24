Компані – про розгромну поразку від Барселони: Нас просто карали

Головний тренер мюнхенської Баварії Венсан Компані прокоментував розгромну поразку від каталонської Барселони у третьому турі Ліги чемпіонів.

Його слова передає УЄФА.

"Ми виклалися на 100%, але цього було недостатньо. На початку другого тайму ми гналися за результатом – гол не приходив, я зважився на заміни. Але й цього виявилося замало.

У першому таймі це була гра, в якій ми могли б перемогти. В ключових моментах нас просто переграли. Результат важкий, але потрібно винести урок з цієї гри проти хорошого суперника. Ми створили декілька моментів, але не змогли позбавити їх темпу. Тому, коли вони діяли ефективно, нас просто карали", – сказав Компані.