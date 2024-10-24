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Компані – про розгромну поразку від Барселони: Нас просто карали

Андрій Яросименко — 24 жовтня, 09:57
Компані – про розгромну поразку від Барселони: Нас просто карали
Венсан Компані
Getty Images

Головний тренер мюнхенської Баварії Венсан Компані прокоментував розгромну поразку від каталонської Барселони у третьому турі Ліги чемпіонів.

Його слова передає УЄФА.

"Ми виклалися на 100%, але цього було недостатньо. На початку другого тайму ми гналися за результатом – гол не приходив, я зважився на заміни. Але й цього виявилося замало.

У першому таймі це була гра, в якій ми могли б перемогти. В ключових моментах нас просто переграли. Результат важкий, але потрібно винести урок з цієї гри проти хорошого суперника. Ми створили декілька моментів, але не змогли позбавити їх темпу. Тому, коли вони діяли ефективно, нас просто карали", – сказав Компані.

Після трьох турів Ліги чемпіонів у Барселони 6 очок, а Баварія має в активі 3 бали. Каталонці розташувалися на 9 сходинці, а німці посідають 23 місце в турнірній таблиці ЛЧ.

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Венсан Компані

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