Компані – про розгромну поразку від Барселони: Нас просто карали
Головний тренер мюнхенської Баварії Венсан Компані прокоментував розгромну поразку від каталонської Барселони у третьому турі Ліги чемпіонів.
Його слова передає УЄФА.
"Ми виклалися на 100%, але цього було недостатньо. На початку другого тайму ми гналися за результатом – гол не приходив, я зважився на заміни. Але й цього виявилося замало.
У першому таймі це була гра, в якій ми могли б перемогти. В ключових моментах нас просто переграли. Результат важкий, але потрібно винести урок з цієї гри проти хорошого суперника. Ми створили декілька моментів, але не змогли позбавити їх темпу. Тому, коли вони діяли ефективно, нас просто карали", – сказав Компані.
Після трьох турів Ліги чемпіонів у Барселони 6 очок, а Баварія має в активі 3 бали. Каталонці розташувалися на 9 сходинці, а німці посідають 23 місце в турнірній таблиці ЛЧ.