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Анчелотті: Реал має прокинутися, інакше ми не обіграємо Атлетико

Олексій Погорелов — 2 березня 2025, 23:20
Карло Анчелотті, тренер Реала
Карло Анчелотті
Getty images

Головний тренер Реала висловив сподівання, що поразка від Бетіса в Ла Лізі допоможе його команді в майбутньому матчі проти Атлетико в Лізі чемпіонів.

Слова 65-річного італійця наводить The Athletic.

У межах 26 туру Ла Ліги "бланкос" несподівано програли Бетісу (1:2), в результаті чого вони дозволили суперникам обійти себе в турнірній таблиці.

Тепер Анчелотті хоче, щоб ця поразка мала позитивний ефект на його підопічних, які готуються до мадридського дербі в єврокубку.

"Якщо ми будемо так грати, то у вівторок ми не виграємо, це цілком зрозуміло. Починалося все добре, але потім ми не змогли витримати початковий ритм з точки зору настрою і самовіддачі. Бетіс грав краще за нас і заслуговував на перемогу.

Сподіваюся, ця гра нас розбудить. Мені здалося, що останнім часом команда була більш організованою та компактною. Але цього разу ми не були такими, якими були в попередніх іграх", – сказав Анчелотті.

Матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Реалом та Атлетико пройде у вівторок, 4 березня. Старт поєдинку запланований на 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що сьогодні Барселона розгромила Реал Сосьєдад, за рахунок чого команда Гансі Фліка повернула собі лідерство в чемпіонаті Іспанії.

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