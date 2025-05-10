Журналісти вигадали інтерв’ю арбітра матчу Інтер – Барселона

Коментар головного арбітра матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів Інтер – Барселона (4:3) Шимона Марчиняка щодо його рішень у цьому поєдинку виявився фейковим.

Про це повідомляє Przeglad Sportowy.

Напередодні у ЗМІ було опубліковане нібито інтерв’ю Марчиняка, у якому він відкидає усі звинувачення з боку представників Барселони щодо помилок на користь Інтера. Проте сам рефері був дуже здивований, побачивши це "інтерв’ю".

Марчиняк ніяких публічних коментарів щодо своєї роботи на матчі Інтер – Барселона не давав. Польський рефері стверджує, що суддям суворо заборонено давати публічні коментарі щодо своєї роботи. Порушення цього правила УЄФА карає великим штрафом.

Зазначимо, що у ЗМІ уже з’явилася інформація про те, що УЄФА повністю задоволений роботою Марчиняка у матчі Інтер – Барселона та розглядає його як одного як одного з фаворитів на обслуговування фіналу ПСЖ – Інтер, який відбудеться 31 травня в Мюнхені.