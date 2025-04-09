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Інтер перервав чорну серію італійських команд у матчах проти Баварії

Олег Дідух — 9 квітня 2025, 15:38
Інтер перервав чорну серію італійських команд у матчах проти Баварії
Лаутаро Мартінес
Getty Images

У вівторок, 8 квітня, міланський Інтер перервав невдалу серію італійських команд у виїзних матчах проти Баварії.

Про це повідомляє Opta.

Вчора Інтер у першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів у Мюнхені обіграв Баварію з рахунком 2:1. До цього італійські команди у виїзних матчах проти Баварії зазнали 7 поразок поспіль, при чому, щоразу пропускали мінімум два голи за матч.

Попередньою італійською командою, яка зуміла уникнути поразки в матчі проти Баварії у Мюнхені, був все той же Інтер у сезоні-2010/2011. Тоді команда під керівництвом Леонардо здобула виїзну перемогу 3:2 в матчі-відповіді 1/8 фіналу та пройшла до чвертьфіналу.

Матч-відповідь між Інтером і Баварією відбудеться наступної середи, 16 квітня в Мілані на стадіоні Сан-Сіро.

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