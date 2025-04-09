Інтер перервав чорну серію італійських команд у матчах проти Баварії

У вівторок, 8 квітня, міланський Інтер перервав невдалу серію італійських команд у виїзних матчах проти Баварії.

Про це повідомляє Opta.

Вчора Інтер у першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів у Мюнхені обіграв Баварію з рахунком 2:1. До цього італійські команди у виїзних матчах проти Баварії зазнали 7 поразок поспіль, при чому, щоразу пропускали мінімум два голи за матч.

1 - The last Italian team to win away against Bayern Munich in the #ChampionsLeague was #Inter, in the round of 16 in 2011 (3-2) - seven defeats in a row for Italian sides since, conceding at least twice in each game. Success.#BayernMunichInter — OptaPaolo (@OptaPaolo) April 8, 2025

Попередньою італійською командою, яка зуміла уникнути поразки в матчі проти Баварії у Мюнхені, був все той же Інтер у сезоні-2010/2011. Тоді команда під керівництвом Леонардо здобула виїзну перемогу 3:2 в матчі-відповіді 1/8 фіналу та пройшла до чвертьфіналу.

Матч-відповідь між Інтером і Баварією відбудеться наступної середи, 16 квітня в Мілані на стадіоні Сан-Сіро.