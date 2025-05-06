Ексдиректор Барселони сподівається, що у фінал Ліги чемпіонів вийде Інтер

Колишній спортивний директор Мілана та Барселони Арієдо Брайда поділився своїми думками щодо півфінального протистояння Ліги чемпіонів між Інтером та Барселоною.

Слова 79-річного італійця наводить сайт Альфредо Педулли.

Брайда вважає каталонців хорошою командою, але не більше. На його думку, "нерадзуррі" матимуть пристойні шанси, щоб перемогти та вийти до фіналу єврокубку.

"Барселона? Коли я був там, вони були чудовою командою. Але сьогодні це просто хороша команда, яка пропускає багато голів. Я думаю, що у Інтера великі шанси вийти у фінал. І, граючи вдома, вони викладатимуться на повну. Вони дійсно можуть це зробити, і я сподіваюся на це. Інтер знає, як продемонструвати найкращу версію себе у важкі моменти. У першому матчі я дуже добре бачив Тюрама. А Барселона вже не та непереможна команда, якою була колись, навіть якщо у них є чудовий Ламін Ямал, чудовий Рафінья і в атаці вони можуть забивати багато голів", – сказав Брайда.

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Він також припустив, що колишній власник Мілана Сільвіо Берлусконі абсолютно точно спробував би перевезти Ямала на "Сан-Сіро".

"Скільки коштує Ламін Ямал на ринку? Чистий діамант безцінний. Якщо відповісти на питання, то, скажімо, мільярд. Берлусконі, безумовно, спробував би його придбати".

Другий півфінальний матч між Інтером та Барселоною відбудеться сьогодні, 6 травня, в Мілані на "Джузеппе Меацца". Старт гри запланований на 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що вінгер каталонського клубу Рафінья зізнався, що в нього були складні відносини з колишнім тренером Хаві Ернандесом.