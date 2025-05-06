Час розплати: Інтер приймає Барселону після гольового трилера в першому матчі

У вівторок, 6 травня, в Мілані відбудеться матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому міланський Інтер прийматиме каталонську Барселону.

Після гольового трилера тижневої давнини в Барселоні (3:3), сьогодні команди в будь-якому разі визначать найсильнішого, першого учасника фіналу. Чи то в основний час, чи то в додатковий, чи то в серії пенальті.

На межі сенсації в Каталонії

Виїзна нічия проти Барселони має вигляд чудового результату на папері, але Інтер напевно не забув, що відкрив рахунок уже на 30-й секунді і пізніше вів 2:0, проте все одно втратив перемогу і шанс створити сенсацію.

Минулої середи обидві команди видали божевільний матч, у якому було все. Початок без розвідки – вже на першій хвилині Тюрам замкнув подачу Думфріса з флангу і вивів гостей уперед. Велика кількість голів згодом і нічия, яка залишила мільйон запитань і жодної відповіді перед вирішальним матчем у Мілані.

Пропустивши швидкий гол, господарі забрали м'яч і пішли відіграватися, але до середини тайму пропустили знову. Думфріс відзначився після скидки Ачербі, "ножицями" відправивши м'яч у сітку під час розіграшу кутового. Утім, Ямаль незабаром скоротив розрив, відправивши м'яч у сітку після сольного проходу. Незабаром Ламін міг зробити дубль, але Зоммер зачепив м'яч і той влучив у поперечину. Далі двічі Ольмо загрожував воротам, але безрезультатно. Проте Барса встигла відігратися до перерви: Ферран Торрес відзначився після скидки головою від Рафіньї – 2:2.

У перерві Індзагі вніс корективи, Інтер додав у всіх компонентах. Хороший момент змарнував Дімарко, потім ледь не забив сам собі Араухо, а далі Думфріс покарав Щенсни за необачність під час гри на виході, замкнувши подачу Чалханоглу від прапорця. Однак дуже швидко рахунок знову став рівним. Теж кутовий, пас Ольмо після розіграшу кутового на Рафінью і удар у поперечину, від якої м'яч зрикошетив у Зоммера, а від голкіпера у ворота. Далі Інтер знову міг вийти вперед – Мхітарян замкнув простріл Думфріса, але забив із крихітного офсайду. У кінцівці вже каталонці могли схилити шальки терезів на свою користь. Ямаль влучив у поперечину, а після удару Рафіньї врятував Зоммер.

Божевільний матч і відповідний рахунок на табло...

Жахлива статистика для Барси

На те, що на Барселону сьогодні можуть чекати проблеми в Мілані, побічно вказує і той факт, що "синьо-гранатові" програли чотири останні виїзні матчі в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Ба більше, на шляху до тріумфу в Лізі чемпіонів 2010 року Інтер у півфіналі вибив саме Барселону. І зараз міланці здаються невеликим фаворитом, враховуючи, як потужно вони виступають на рідному Сан-Сіро.

Повертаючись до Барселони, варто зазначити, що загалом на цій стадії турніру команда виграла в гостях лише двічі за 11 поразок. Чи вдасться зламати традицію? Тим паче в Мілані, де все благоволить господарям...

Перемоги у вікенд

Минулої суботи Інтер приймав Верону і вирішив долю матчу вже в самому дебюті. Господарі поля на 9-й хвилині реалізували пенальті, завдяки точному удару Крістьяна Аслані. Решту 80 з гаком хвилин часу команда успішно обороняла свою перевагу в грі проти аутсайдера.

Інтер продовжує боротьбу з Наполі за титул чемпіона Серії А, нехай неаполітанці також не оступаються. І зараз команда з Мілана відстає від суперників на 3 бали.

Зі свого боку, Барселона в гостях обіграла Вальядолід (2:1) і, як і раніше, очолює турнірну таблицю Ла Ліги. Каталонці, як і раніше, на 4 очки випереджають мадридський Реал і близькі до завоювання титулу чемпіона Іспанії.

У цьому матчі повернувся на поле тер Штеген, але хто стоятиме у воротах у Мілані – Марк-Андре чи Войцех Щенсни – велике питання.

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Самовпевнений Індзагі та розважливий Флік

Головний тренер чемпіонів Італії Сімоне Індзагі заявив:

"Барселона розуміє, що на неї чекає зустріч із чудовою командою в особі Інтера, та ще й у Мілані. І наші вболівальники знають, що у важкі часи ми кидаємо в бій усі свої резерви. А ми знаємо, що у вівторок на нас чекає реальний фінал".

"Гадаю, саме це і називається "фінал перед фіналом", – вторив йому Гансі Флік після матчу в Барселоні. Водночас німецький фахівець сповнений оптимізму, адже в Мілані потрібно буде забивати і господарям, а це означає, що в Барселони з'явиться простір для атак.

Флік продовжив: "Інтер не зможе весь час просто оборонятися. Їм теж потрібні голи. Ми сповнені впевненості в собі і знаємо, на що здатні. У нас є 90 хвилин, яких, будемо сподіватися, вистачить для виходу у фінал. Така наша мета, і ми будемо боротися за неї".

Флік сподівається, що його команда засвоїла уроки, отримані в першому матчі. Зокрема, Рафінья зазначив, що суперник особливо сильний під час розіграшу кутових. Каталонцям справді буде важко впоратися з перевагою міланців у зрості, але в Інтера є й інші козирі. Наприклад, швидкість і фізична міць, які мають допомогти в боротьбі з командою, що рідко втрачає м'яч.

Травмовані

Барселона: Марк Берналь, Марк Касадо, Алехандро Бальде, Жюль Кунде, Пабло Торре

Інтер: Бенжамен Павар, Лаутаро Мартінес

Прогноз букмекерів

Перемога Інтера – 3.01

Нічия – 3.85

Перемога Барселони – 2.21

Вихід у фінал (перемога за сумою двох матчів):

Інтер – 2,29

Барселона – 1,65

Де дивитися онлайн

Прямий ефір матчу в Україні буде доступний на каналі "Megogo Футбол 1", що входить до пакету "Максимальний" медіасервісу MEGOGO. За годину до гри та одразу після закінчення зустрічі відбудеться традиційна аналітична студія за участю журналістів та запрошених експертів.

Початок матчу Інтер – Барселона сьогодні, у вівторок, 6 травня, о 22.00 за київським часом.