Рафінья: Хаві ніколи мені не довіряв – я грав, тільки якщо більше нікого не було

Вінгер Барселони Рафінья поділися своїми спогадами, коли командою керував Хаві Ернандес, з яким у нього були непрості відносини.

Слова 28-річного бразильця наводить ESPN.

Футболіст приєднався до каталонського клубу влітку 2022 року, коли Хаві готувався до свого першого повноцінного сезону на чолі "синьо-гранатових".

За словами Рафіньї, іспанець так і не почав довіряти йому, що він відчував протягом двох сезонів співпраці.

"Я відчував, що тренерський штаб не довіряє мені. Коли не було іншого гравця, я був на полі і грав 90 хвилин. Я віддавав усе, що міг, і впливав на гру. Але коли з'являвся інший гравець, який міг би зіграти замість мене, вони вибирали його, навіть не думаючи про мене. Іноді я робив усе протягом 60 хвилин, а мене знімали з гри. Є відоме відео, на якому я вибухаю, коли добігаю до лавки і б'ю по ній. Думаю, це була гра проти Манчестер Юнайтед (у Лізі Європи 2023 року). У мене все було дуже добре. Я забив і віддав гольову передачу. Здається, було 2:2, і мене зняли з гри. Я щойно створив дуже хороший шанс. Я почувався добре і грав добре. І я був першим гравцем, якого замінили. Я не міг у це повірити", – сказав Рафінья.

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Футболіст зізнався, що намагався поговорити з Хаві про цю ситуацію, але все було безуспішно.

"Я намагався виправити ситуацію. Я мав кілька розмов з Хаві, але я побачив, що це нічого не змінює. У нього був свій спосіб мислення".

У нинішньому сезоні за Гансі Фліка все змінилося в кращу сторону для Рафіньї, який відзначився 31 голом та 25 асистами в 52 матчах.

Нагадаємо, що сьогодні, 6 травня, Барселона зіграє з Інтером у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів. Старт гри запланований на 22:00 за київським часом.

Раніше стало відомо, що зірка фільмів для дорослих звинуватила лідера Інтера у насильстві.