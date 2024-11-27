Алонсо коротко прокоментував дебют українця Степанова у Лізі чемпіонів

Наставник леверкузенського Баєра Хабі Алонсо висловився про дебют українського форварда Артема Степанова.

Слова іспанського фахівця цитує клубна пресслужба.

"Оньєка і Степанов? Вони пам'ятатимуть цей матч у майбутньому. Вони мали шанс сьогодні, і важливо, щоб вони отримали гарний настрій у їхній першій грі. Всім гравцям потрібна можливість виявити свої якості, і сьогодні був шанс для Френка та Артема. Це був приємний момент для всіх, але особливо для них двох", – сказав Алонсо.

💬 @XabiAlonso sobre el debut en @LigadeCampeones de Stepanov y Onyeka: «Recordarán este partido en el futuro. Hoy han tenido su oportunidad y es importante darles buenas sensaciones en su primera titularidad».



🔙 #B04SAL | #SomosBayer04🖤❤️ pic.twitter.com/8kserTB77h — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_es) November 26, 2024

17-річний нападник з’явився на полі на 73-й хвилині матчу проти Зальцбурга, помінявши Патріка Шика. На той момент команда Хабі Алонсо вже встановила остаточний рахунок – 5:0.

За 17 хвилин на полі Степанов віддав 2/2 точних передачі, одного разу вступив у боротьбу (невдало) та порушив правила.

Зазначимо, що для юного форварда це був не лише перший матч у найпрестижнішому євротурнірі, а й загалом дебют у професійному футболі. Окрім того, він став наймолодшим українським дебютантом в історії Ліги чемпіонів.