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Алонсо коротко прокоментував дебют українця Степанова у Лізі чемпіонів

Руслан Травкін — 27 листопада 2024, 09:16
Алонсо коротко прокоментував дебют українця Степанова у Лізі чемпіонів
Хабі Алонсо
Getty images

Наставник леверкузенського Баєра Хабі Алонсо висловився про дебют українського форварда Артема Степанова.

Слова іспанського фахівця цитує клубна пресслужба.

"Оньєка і Степанов? Вони пам'ятатимуть цей матч у майбутньому. Вони мали шанс сьогодні, і важливо, щоб вони отримали гарний настрій у їхній першій грі.

Всім гравцям потрібна можливість виявити свої якості, і сьогодні був шанс для Френка та Артема. Це був приємний момент для всіх, але особливо для них двох", – сказав Алонсо.

17-річний нападник з’явився на полі на 73-й хвилині матчу проти Зальцбурга, помінявши Патріка Шика. На той момент команда Хабі Алонсо вже встановила остаточний рахунок – 5:0.

За 17 хвилин на полі Степанов віддав 2/2 точних передачі, одного разу вступив у боротьбу (невдало) та порушив правила.

Зазначимо, що для юного форварда це був не лише перший матч у найпрестижнішому євротурнірі, а й загалом дебют у професійному футболі. Окрім того, він став наймолодшим українським дебютантом в історії Ліги чемпіонів.

Хабі Алонсо Баєр Леверкузен Ліга чемпіонів-2024/25 Артем Степанов

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