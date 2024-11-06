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Гвардіола: Зараз складний момент для Манчестер Сіті

Олег Дідух — 6 листопада 2024, 11:17
Гвардіола: Зараз складний момент для Манчестер Сіті
Жузеп Гвардіола
Getty Images

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола прокоментував поразку 1:4 від Спортинга у четвертому турі Ліги чемпіонів.

Іспанського фахівця цитує BBC.

"Не можу багато сказати, коли програєш 4:1. Вітаю Спортінг. У нас був фантастичний перший тайм, але зараз нам складно забивати. Ми створюємо моменти, але пропускаємо, навіть коли суперники не роблять багато. Нам потрібно бути емоційно стабільнішими.

Зараз складний момент з точки зору результатів, але я хочу бути тут. Я хочу боротися і не здаватися, мені подобається цей виклик, який я маю як тренер. Хто захоче піти за нами, той буде там", – заявив іспанець.

Нагадаємо, поразка від Спортинга стала для Манчестер Сіті третьою поспіль. Раніше чемпіони Англії програли Борнмуту в АПЛ і Тоттенгему в Кубку ліги (обидва рази – з рахунком 1:2).

Жузеп Гвардіола Ліга чемпіонів Манчестер Сіті Спортинг

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