Гвардіола: Зараз складний момент для Манчестер Сіті

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола прокоментував поразку 1:4 від Спортинга у четвертому турі Ліги чемпіонів.

Іспанського фахівця цитує BBC.

"Не можу багато сказати, коли програєш 4:1. Вітаю Спортінг. У нас був фантастичний перший тайм, але зараз нам складно забивати. Ми створюємо моменти, але пропускаємо, навіть коли суперники не роблять багато. Нам потрібно бути емоційно стабільнішими.

Зараз складний момент з точки зору результатів, але я хочу бути тут. Я хочу боротися і не здаватися, мені подобається цей виклик, який я маю як тренер. Хто захоче піти за нами, той буде там", – заявив іспанець.