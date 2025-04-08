Нарешті дочекався: легенда Інтера отримав торт у вигляді Золотого м'яча
Легендарний футболіст Інтера Веслі Снейдер отримав несподіваний подарунок під час розмови з відомими блогерами і журналістами.
Фабріціо Романо і власник порталу 433 запросили на розмову та обід на футбольному полі колишніх зірок Інтера Веслі Снейдера і Марко Матерацці.
У кінці шоу організатори вирішили зробити символічний подарунок нідерландському хавбеку у вигляді Золотого м'яча! Щоправда, це був лише торт, але ексфутболіст був безмежно радий і йому.
"Нарешті, він мій!" – підписав фрагмент шоу Снейдер у соцмережах.
Нагадаємо, у 2010 році Золотий м'яч отримав Ліонель Мессі, який виступав тоді за Барселону. Натомість букмекери та фанати виділяли Снейдера в якості головного претендента на трофей.
У тому сезоні футболіст у складі Інтера зробив "золотий хеттрик", вигравши Лігу чемпіонів, Серію А і Кубок Італії, а з національною командою Нідерландів дійшов до фіналу чемпіонату світу.
Пізніше видання FourFourTwo поставило "пограбування" Снейдера у трійку найбільш несправедливих рішень Золотого м'яча.