Нарешті дочекався: легенда Інтера отримав торт у вигляді Золотого м'яча

Легендарний футболіст Інтера Веслі Снейдер отримав несподіваний подарунок під час розмови з відомими блогерами і журналістами.

Фабріціо Романо і власник порталу 433 запросили на розмову та обід на футбольному полі колишніх зірок Інтера Веслі Снейдера і Марко Матерацці.

Читайте також : Снейдер організував благодійний матч на підтримку переселенців з України

У кінці шоу організатори вирішили зробити символічний подарунок нідерландському хавбеку у вигляді Золотого м'яча! Щоправда, це був лише торт, але ексфутболіст був безмежно радий і йому.

"Нарешті, він мій!" – підписав фрагмент шоу Снейдер у соцмережах.

Нагадаємо, у 2010 році Золотий м'яч отримав Ліонель Мессі, який виступав тоді за Барселону. Натомість букмекери та фанати виділяли Снейдера в якості головного претендента на трофей.

У тому сезоні футболіст у складі Інтера зробив "золотий хеттрик", вигравши Лігу чемпіонів, Серію А і Кубок Італії, а з національною командою Нідерландів дійшов до фіналу чемпіонату світу.

Пізніше видання FourFourTwo поставило "пограбування" Снейдера у трійку найбільш несправедливих рішень Золотого м'яча.