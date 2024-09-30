Шахтар – Аталанта: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Донецький Шахтар проведе поєдинок з італійською Аталантою в другому раунді основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Матч відбудеться в середу, 2 жовтня, на німецькому стадіоні "Фельтінс-Арена" у Гельзенкірхені. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за Києвом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність.

За версією бейтингових операторів, фаворитом протистояння є клуб з Бергамо. Букмекери дають такі коефіцієнти на матч:

Перемога Шахтаря – 5,00;

Нічия – 3,95;

Перемога Аталанти – 1,73.

Раніше Аталанта та Шахтар двічі зустрічалися на груповому етапі Ліги чемпіонів у сезоні-2019/20. Той сезон був дебютним для бергамців у цьому турнірі, а в першому домашньому поєдинку їм протистояв саме Шахтар. Матч завершився перемогою "гірників" на "Сан-Сіро" у Мілані з рахунком 2:1.

У другому колі, в шостому турі команда Джан-П'єро Гасперіні взяла реванш, розгромивши Шахтар у Харкові з рахунком 3:0, завдяки чому вийшла до 1/8 фіналу, а український клуб тоді завершив боротьбу на груповому етапі.