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ПСЖ – Манчестер Сіті: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Микола Дендак — 20 січня 2025, 12:26
ПСЖ – Манчестер Сіті: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Французький ПСЖ невдовзі прийматиме Манчестер Сіті у передостанньому турі основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться 22 січня, на стадіоні "Парк де Пренс" в Парижі, Франція. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Дивитися матч онлайн в Україні можна на медіасервісі MEGOGO. Перегляд буде доступний за передплатами "Максимальна", "Спорт", "Оптимальна" і "MEGOPACK XL".

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Перед цією грою парижани йдуть на 25 місці та мають в активі 7 очок. Для виходу в наступний етап клубу необхідно набирати бали. У Ман Сіті ситуація трішки краща: 8 балів та 22 місце. Теоретично цього може вистачити для додаткового етапу.

Нагадаємо, в попередньому турі ЛЧ Манчестер Сіті програв Ювентусу (0:2), а ПСЖ розгромив Зальцбург (3:0).

Манчестер Сіті ПСЖ Ліга чемпіонів-2024/25 де дивитися

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