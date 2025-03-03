Баварія – Баєр: де дивитися матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Баєр Леверкузен, за який виступає український нападник Артем Степанов, завітає до німецької Баварії в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/25.

Зустріч відбудеться у середу, 5 березня, на стадіоні "Альянц Арена" в Мюнхені. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

"Фармацевти" напряму пройшли у стадію 1/8 фіналу завдяки тому, що посіли 6 місце на етапі єдиної ліги. А ось Баварія вийшла у цю стадію через додатковий етап. Там команда дуже важко здолала Селтік.

Матч-відповідь між німецькими командами відбудеться 11 березня. Зауважимо, що переможець цієї пари вийде на тріумфатора протистояння між Інтером та Феєнордом.