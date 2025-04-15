Щенсний: Любов вболівальників завоювати легко – треба просто добре грати

Воротар каталонської Барселони Войцех Щенсний розповів, як зміг швидко завоювати любов вболівальників клубу, до якого приєднався восени 2024 року.

Слова поляка наводить пресслужба УЄФА.

"Любов вболівальників завоювати дуже просто. Для цього потрібно лише добре грати й тоді ти подобатимешся. Я радий, що мене люблять.



Я не міг навіть уявити, що буду грати за клуб, який вважають найкращим у Європі. Зараз я дуже близький до своєї мрії – виграти Лігу чемпіонів". – розповів Щенсний.