Щенсний: Любов вболівальників завоювати легко – треба просто добре грати
Воротар каталонської Барселони Войцех Щенсний розповів, як зміг швидко завоювати любов вболівальників клубу, до якого приєднався восени 2024 року.
Слова поляка наводить пресслужба УЄФА.
"Любов вболівальників завоювати дуже просто. Для цього потрібно лише добре грати й тоді ти подобатимешся. Я радий, що мене люблять.
Я не міг навіть уявити, що буду грати за клуб, який вважають найкращим у Європі. Зараз я дуже близький до своєї мрії – виграти Лігу чемпіонів". – розповів Щенсний.
Також голкіпер висловився про матч-відповідь проти Боруссії Дортмунд в межах 1/4 фіналу турніру.
"На нас очікує дуже непростий матч. Ми всі хочемо зіграти якомога краще. Тим паче, що ми вже грали проти настільки сильних суперників. Буде важко", – резюмував футболіст.
Нагадаємо, перша зустріч команд завершився перемогою "блаугранас" 4:0. Матч-відповідь буде зіграно сьогодні, 15 квітня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
Раніше своїми думками перед грою поділився тренер "джмелів" Ніко Ковач.