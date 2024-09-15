MEGOGO Спорт покаже матчі Ліги чемпіонів в етері Т2
Наступного тижня (16-22 вересня) телеканал "MEGOGO Спорт", який мовить у державному мультиплексі МХ-7, ексклюзивно покаже у прямому етері 10 футбольних матчів.
Серед них: три гри революційного основного етапу Ліги чемпіонів. Йдеться про матчі Спортінг – Лілль, Брест – Штурм і поєдинок за участі торішнього фіналіста турніру Брюгге – Боруссія Дортмунд. А також 2 поєдинки Ла Ліги, 2 гри Серії А, 2 матчі португальської Пріймейри та 1 гра Юнацької ліги УЄФА.
Понеділок, 16 вересня, 22:00
Райо Вальєкано – Осасуна. Ла Ліга
Вівторок, 17 вересня, 22:00
Спортінг – Лілль. Ліга чемпіонів
Середа, 18 вересня, 17:00
Манчестер Сіті – Інтер. Юнацька ліга УЄФА
Середа, 18 вересня, 22:00
Брюгге – Боруссія Дортмунд. Ліга чемпіонів
Четвер, 19 вересня, 22:00
Брест – Штурм. Ліга чемпіонів
П’ятниця, 20 вересня, 22:15
Насьонал – Брага. Прімейра
Субота, 21 вересня, 17:15
Осасуна – Лас-Пальмас. Ла Ліга
Субота, 21 вересня, 21:45
Лечче – Парма. Серія А
Неділя, 22 вересня, 18:00
Брест – Тулуза. Ліга 1
Неділя, 22 вересня, 22:30
Спортінг – АВС. Прімейра
Нагадаємо, телеканал вже доступний безплатно в усіх областях України у цифровій етерній мережі Т2. Незабаром "MEGOGO Спорт" з’явиться також в кабельних мережах та на OTT-платформі MEGOGO.
Користувачам, у яких "MEGOGO Спорт" не з’явиться автоматично, потрібно просканувати канали на приймачі Т2.
Як налаштувати канал "MEGOGO Спорт":
- Увімкнути телевізор та приймач Т2.
- На пульті натиснути кнопку "Меню" – зайти в розділ "Налаштування» – "Пошук" – "Автопошук". Після завершення процесу сканування зберегти результат натиснувши кнопку ОК на пульті керування.
- Готово – "MEGOGO Спорт" з’явиться у списку каналів.
Аналогічно проводиться сканування на телевізорах з вбудованим Т2 приймачем.